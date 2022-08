Partita agevole a tre giorni dalla sfida amichevole con l'Inter per il Villarreal, vincente quest'oggi con un netto 3-1 sul Levante. L'incontro tra spagnole sorride dunque alla squadra di capitan Parejo e compagni, avanti già al termine della prima frazione grazie a un autogoal di Rober Pier e la marcatura di Nino. Nel secondo tempo si scatenano gli ex di turno: prima Morales arrotonda per il submarino amarillo e infine Iborra rende meno amaro il punteggio per il club di Valencia.