Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso arriva alla sfida di Champions League contro l'Inter con lo slancio dato dalla vittoria ottenuta quest'oggi contro il St. Pauli tra le mura amiche della BayArena nella gara valida per la 13esima giornata di Bundesliga. La formazione campione di Germania disputa un primo tempo di ottima fattura, trovando le due reti al sesto con Florian Wirtz, che dimostra di trovarsi a suo agio nel ruolo di falso nueve segnando dopo un gran numero in area, e al 21esimo con Jonathan Tah che si mette alle spalle le voci sul mercato e sottoscrive il raddoppio per il Werkself. Ci sarebbe spazio per il 3-0 firmato da Nathan Tella, ma la rete del nigeriano è annullata per fuorigioco.

Nella ripresa il Bayer va in gestione anche se spreca qualcosa di troppo contro un avversario che prova a rimettersi in gioco, troverebbe ancora una volta il tris ancora con Tella che però commette fallo prima del tiro vincente, poi si fa sorprendere dal blitz di Morgan Guilavogui che trova all'84esimo il gol del 2-1 che fa vacillare un po' le certezze delle Aspirine. Finale un po' sofferto ma successo messo in ghiaccio, il terzo consecutivo per il Leverkusen che ora si porta a quota 24 in classifica.