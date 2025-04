Quella contro l'Inter in programma tra mercoledì e martedì prossimo sarà la seconda partita del Barcellona contro una squadra italiana in questa stagione: all'ottava giornata ha pareggiato 2-2 in casa contro l'Atalanta. Il Barcellona aveva già affrontato una squadra italiana negli ottavi di finale della scorsa stagione, battendo il Napoli per 4-2 complessivo. Con questo risultato, il suo bilancio in doppi confronti contro squadre italiane è di 10 vittorie e 5 sconfitte, con vittorie nelle ultime tre.

La vittoria nel ritorno è una delle sole due nelle ultime otto partite contro squadre di Serie A a fronte di quattro pareggi e due sconfitte. È anche l'unica vittoria del Barcellona in cinque partite casalinghe contro ospiti italiani; aveva vinto le cinque precedenti e nove delle dieci precedenti. Questa è la 13esima semifinale di Champions League per il Barcellona – a pari merito con il Bayern e dietro solo al Real Madrid che è arrivato a 17.