Dopo la partita persa in Champions League contro il Paris Saint-Germain e la retrocessione ufficiale in Europa League, la Juventus si avvicina al derby d'Italia con la speranza di svuotare l'infermeria. "Kean non c’era ieri e quasi certamente non riuscirà a recuperare per l’Inter domenica - riporta Tuttosport, ma Allegri conta di riavere a disposizione Dusan Vlahovic , assente nelle ultime due uscite per una infiammazione nella zona dell’adduttore. Vlahovic va gestito con cautela per evitare ulteriori problemi, ma la sfida con l’Inter, considerando per di più la mancanza di alternative ad Arek Milik là davanti, è troppo importante per non tentare il recupero del centravanti titolare. Al momento dalle parti della Continassa si guarda solo alla prossima partita e il fatto di aver ritrovato Federico Chiesa offre ad Allegri una nuova arma, anche solo per qualche minuto. E il tecnico livornese conta di recuperare anche Bremer e Di Maria".