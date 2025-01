Non filtrano buone notizie da Riad su sponda Milan. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sportmediaset c'è pessimismo sul recupero di Rafa Leao in vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma per il prossimo lunedì. Dopo la sessione di allenamento di questa mattina durante la quale l'attaccante portoghese ha svolto lavoro personalizzato, anche nel pomeriggio la musica non è cambiata e anche nella sessione terminata da poco il 10 di Conceiçao ha lavorato a parte. Difficilmente dunque si può ipotizzare la sua presenza in campo lunedì, che potrebbe al massimo limitarsi a qualche scampolo di gara.

Buone notizie invece arrivano da Loftus-Cheek, alle prese con la lesione al bicipite femorale destro rimediata a inizi dicembre: l'ex Chelsea è tornato a lavorare in gruppo e per la partita contro i campioni d'Italia potrebbe essere convocato.