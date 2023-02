C'è anche l'opzione 3-5-2 nel Milan che scenderà oggi in campo nel derby contro l'Inter. Ne parla Sky Sport, riferendo che Pioli starebbe riflettendo anche sull'esclusione di lusso di Leao con Giroud e Origi in avanti. La difesa a tre sarebbe formata da Kalulu, Kjaer e Gabbia, mentre in mediana potrebbe spuntarla Messias al fianco di Tonali e Krunic. Sugli esterni Calabria e Theo Hernandez.