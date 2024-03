L'Empoli si prepara a fare tappa a San Siro, dove lunedì sera è in programma la sfida contro la capolista Inter. Nicola - riferisce Sky Sport - potrebbe recuperare Ismajli, ma non ha intenzione di forzare il rientro. In mediana, vista la squalifica di Maleh, dovebbe spuntarla Kovalenko, con Cacace sulal corsia di sinistra. In attacco Niang è favorito sul resto della concorrenza.

PROBABILE EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Kovalenko, Cacace; Cambiaghi, Niang.