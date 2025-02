Nicolò Zaniolo e Cher Ndour sono i due nuovi acquisti della Fiorentina ma, come avverte La Gazzetta dello Sport, i due non scenderanno in campo nella partita di giovedì contro l'Inter e lo stesso vale per Folorunsho e Pablo Marì.

Sono stati infatti tutti tesserati dopo il primo dicembre e per regolamento non potranno quindi essere utilizzati da Palladino, così come l'Inter non avrà a disposizione Zalewski, arrivato soltanto nella giornata di sabato.