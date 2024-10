Dopo la prima sconfitta stagionale, risultato arrivato dopo una brutta prestazione imbastita contro lo Stoccarda, non sono finite le brutte notizie per la Juventus di Thiago Motta. Il tecnico dei bianconeri, prossimi avversari in Serie A dell'Inter, ha perso Douglas Luiz per un fastidio muscolare riscontrato durante il riscaldamento pre-match che lo ha costretto al forfait. Il brasiliano è in questo momento sotto esame al J Medical per valutare l'entità del problema ma, secondo la Gazzetta dello Sport, a prescindere dalla gravità dell'infortunio, il ventiseienne difficilmente potrà presenziare alla partita di domenica a San Siro.

Partita alla quale non prenderà parte Teun Koopmeiners, ancora alle prese con la lieve frattura scomposta della seconda costa anteriore destra rimediata nel match contro il Lipsia, tornata a dar fastidio durante la partita con il Cagliari che ha portato Motta alla sostituzione obbligata dell'ex Atalanta. Non solo Koopmeiners, ma anche Nico Gonzalez dovrebbe saltare l'Inter: l'ex Fiorentina, anche lui out dalla partita con il Lipsia per via di una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, difficilmente sarà nella lista dei giocatori disponibili per tentare il colpo in casa dei campioni d'Italia.