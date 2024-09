È sempre calciomercato. E infatti, nonostante la sessione estiva ormai chiusa, resta aperto fatalmente quello relativo agli svincolati. Ad esempio - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - proprio il Monza, prossimo avversario dell'Inter in campionato, potrebbe attingere ai parametri zero per rinforzare la rosa di Nesta.

Occhio soprattutto alla situazione di Ivan Perisic: l'ex interista era stato contattato dai brianzoli proprio durante l’ultimo giorno di mercato quando ancora era sotto contratto con l’Hajduk Spalato (aveva una clausola di 200mila euro) e ora può essere un'occasione a zero. Stesso discorso per Mbaye Niang, ex Milan ed Empoli.