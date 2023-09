Oggi Olivier Giroud rientrerà a Milano da Parigi e inizierà le terapie per curare la caviglia sinistra. Come conferma La Gazzetta dello Sport, gli esami effettuati ieri con lo staff medico della Francia hanno escluso lesioni: la distorsione è di lieve entità, ma la sua presenza nel derby resta comunque da valutare. "Giovedì mattina, a due giorni dal derby, dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni - si legge -. Ma non è da escludere che il ritorno in gruppo possa materializzarsi già mercoledì (giorno in cui peraltro il francese avrebbe ripreso a lavorare a Milanello da programma, se l’impegno con la nazionale fosse proseguito fino all’amichevole con la Germania): martedì Giroud potrebbe provare a correre, e se tutto filerà liscio potrà accelerare in vista del derby".

La decisione definitiva verrà presa comunque venerdì mattina, quando è in programma l'ultimo allenamento prima della sfida con l’Inter. In caso di forfait, Pioli è pronto ad affidarsi a Luka Jovic.