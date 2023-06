Non solo la finale di FA Cup e quella di Champions League. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester City sta già pensando anche al futuro, quindi alla prossima stagione e i dirigenti dei Citizens avrebbero ottenuto il permesso dal Chelsea per parlare con Mateo Kovacic, ex interista con un contratto in scadenza nel 2024. Chiaramente, in caso di accordo con il croato, andrebbe poi trovato quello tra i club per il cartellino.