Adolf Hutter, tecnico del Monaco, si prepara ad affrontare oggi il Bologna in Champions League e più avanti nel cammino anche l'Inter. "Il Bologna viene da una grande stagione, Italiano ha esperienza, hanno grandi individualità come Orsolini, Ndoye, Freuler. Vogliamo uscire con dei punti. L'Inter è di un altro livello, del più alto. Ho allenato Thuram e Sommer, so quanto valgono", dice l'allenatore a La Repubblica.

Il Monaco ha stupito tutti battendo il Barcellona ed è attualmente a sette punti nel girone di Champions League alla pari con i nerazzurri.