Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Cagliari. Di seguito le sue parole in conferenza: "Dobbiamo analizzare quello che è successo, siamo partiti con la voglia di far sì che questa fosse la nostra serata, invece torniamo a casa con una sconfitta, abbiamo sbagliato la partita in toto, con tanti errori individuali, ora dobbiamo reagire e ricompattarci subito tornando a fare le cose che sappiamo fare perchè se oggi abbiamo sette punti di vantaggio li abbiamo costruiti con il lavoro. Facciamo in modo che sia una serata isolata".