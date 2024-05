Dal palco del Parco Ottocento, dove il quotidiano L'Arena ha organizzato la cerimonia del 'Pallone d'Oro', arrivano le dichiarazioni di Tijjani Noslin, attaccante olandese del Verona, che commenta l'andamento dell'andata e svela le sue ambizioni: "Si sta concludendo una stagione complicata, ma sono felice per l’obiettivo raggiunto e per i gol segnati, soprattutto per quelli fatti contro squadre importanti. I miei sogni? A breve termine, spero di segnare anche contro l’Inter. Guardando invece più avanti, vorrei giocare in Champions League, ma adesso a Verona mi trovo bene sia come squadra che come città".