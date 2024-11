Anche l'Hellas Verona, prossima avversaria dell'Inter in campionato, deve fare i conti con l'ansia legata da un infortunio rimediato da un proprio giocatore con la rispettiva nazionale. Nello specifico, gli scaligeri sono in apprensione per Ondrej Duda, che nell’incontro valido per le qualificazioni alla Nations League tra la sua Slovacchia e la Svezia è stato sostituito al 67’ per un problema alla coscia destra.

Le prime impressioni non sono rassicuranti visto che Duda ha lasciato il campo con le mani sul volto. Le sue condizioni saranno comunque valutate nei prossimi giorni.