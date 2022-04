Dopo la bella vittoria contro il Genoa, l'Hellas Verona si prepara a sfidare l'Inter in campionato. Il difensore Koray Gunter ha presentato così il match ai canali ufficiali del club scaligero: "Sarà una bella sfida per noi, contro avversari di grande qualità e che lottano per lo Scudetto. Noi possiamo metterli però in difficoltà, lavoreremo duro questa settimana per farlo".