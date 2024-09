Pep Guardiola, tecnico del City, a fine partita a Prime spiega: "E' stata una partita difficile, lo sapevamo, l'Inter è una squadra meravigliosa. Hanno difeso bene e nel contropiede ripartivano con pericolosità. Ma abbiamo giocato bene nel secondo tempo avendo almeno 4-5 chance, loro una con Lautaro alla fine, ma siamo anche noi una squadra fantastica. Sono felicissimo di allenare questo gruppo e poter attaccare contro una squadra che difende così bene ed è campione d'Italia.

Non c'è niente che mi è dispiaciuto, mi è piaciuto tutto, sono molto felice di poter attaccare con 11 uomini che sanno fare le coperture, i raddoppi, quando hanno la palla corrono e ovviamente abbiamo anche difeso, almeno un paio di occasioni all'Inter le devi pur concedere. A questi lveilli non si possono avere 20 palle gol, ne abbiamo avute 5, abbiamo giocato anche meglio della finale di due anni fa ma non abbiamo vinto".