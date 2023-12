Stefano Sabelli, terzino del Genoa, ha commentato così ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto ieri contro l'Inter: "Giocare in casa con un pubblico così caloroso, che ti spinge a dare qualcosa in più, è una fortuna. È una fortuna averlo dalla nostra parte. Siamo contenti di aver regalato loro questa piccola gioia. Continuiamo così, giocare contro le big può essere difficile per certi versi, ma ti fa alzare il livello della concentrazione. Propositi per il 2024? Continuare sulla stessa strada intrapresa e di non lasciarla, perché è un attimo scivolare".