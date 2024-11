Jacopo Sbravati, allenatore del Genoa Primavera, ha commentato così la netta vittoria dei suoi ragazzi a spese dell'Inter di Andrea Zanchetta: "Faccio i complimenti ai ragazzi e ringrazio Accornero e Kassa per come sono scesi, per l’atteggiamento che hanno avuto e per la disponibilità che hanno dimostrato nei confronti del gruppo di lavoro e di tutti i compagni. Li ringraziamo, non è scontato. Anzi: si sono dimostrati grandi professionisti e giocatori eccellenti. Dal punto di vista della partita, oggi abbiamo alzato la consapevolezza. Si arrivava da due partite dove eravamo rimasti un po’ penalizzati dal punto di vista del risultato, ma quello che era emerso era stata la poca personalità e qualità tecnica rispetto ad oggi, dove è stata alzata notevolmente”.

Bravo il Genoa a rispondere immediatamente al pareggio nerazzurro firmato da Matteo Lavelli: "Forse era anche un po’ immeritato in quel momento il pareggio, avevamo il dominio sulla partita e avevamo una buona occupazione del campo. Loro sono stati poco pericolosi, ma il carattere con cui abbiamo voluto ribaltare immediatamente le cose nel momento in cui non ci tornava qualcosa è stato importante. Che questo dia consapevolezza e autostima ai ragazzi. La cosa più importante è che l’aspetto tecnico, che è la cosa più importante nei settori giovanili, a cui va data la priorità assoluta, oggi è stato di grande livello”.