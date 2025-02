Dopo aver sbloccato lo scontro salvezza contro il Venezia, spalancando le porte della vittoria al Genoa, Andrea Pinamonti parla così a Sky Sport a margine del 2-0 di Marassi: "Nell'abbraccio con Vieira c'era la felicità di aver segnato un gol che è valso tre punti importanti. Ero stremato alla fine, non ce la facevo più, l'ho abbracciato perché mi ha sostituito", la battuta dell'ex attaccante dell'Inter. Che sabato prossimo, in campionato, tornerà a San Siro: "Con l'Inter sappiamo che sarà tanto difficile, ma noi prepariamo ogni partita allo stesso modo", ha spiegato Pinamonti. Prima di esprimersi così sull'ex compagno in nerazzurro Ionut Radu: "Ho un ottimo rapporto con lui, siamo cresciuti insieme. Gli voglio bene, ci sentiamo spesso. E' un grande portiere, l'ha dimostrato anche oggi, per nostra fortuna alla fine siamo riusciti a vincere".