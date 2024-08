Junior Messias, jolly offensivo del Genoa, ha parlato "Sono felicissimo, siamo alla prima giornata e fare risultato contro l'Inter è bello. Sono i campioni d'Italia, sapevamo come affrontare la partita l'abbiamo fatto bene. Rigore? Ero sicuro di segnare, Sommer è stato bravo perché non si è buttato subito. Poi sono rimasto lucido col piede debole, prendiamoci questo punto e teniamocelo stretto. Giocare contro il trio difensivo dell'Inter, fortissimo fisicamente, non era facile. Cerco di aiutare la squadra, dovunque il mister mi mette. Cercherò di segnare il massimo possibile, di servire più assist e di aiutare i miei compagni a segnare. Il mister mi ha detto di essere incisivo. La gara di oggi l'ho sentita moltissimo, ho vissuto il derby di Milano, loro hanno vinto il campionato e contro di loro ho perso una Supercoppa e una semifinale di Champions che ancora ho dentro".