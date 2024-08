Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il pari con l'Inter: "Sono contento per la squadra. Parlavamo di anima, di tattica, di quello che andava messo in questa partita. I ragazzi sono stati veramente grandi, con tante difficoltà che sapevamo hanno reagito in maniera eccezionale dal punto di vista dell'atteggiamento. Sapevamo che la partita era questa, nelle difficoltà ci siamo esaltati. Questa squadra è così. Ci sono state tante situazioni sia per l'Inter sia per noi. Loro hanno un alto tasso qualitativo, dovevamo concedere il meno possibile ed essere attenti ai dettagli. Abbiamo avuto diverse chance, i ragazzi hanno dato tutto interpretando in modo perfetto la partita. Nella gestione del gioco mi sono piaciuti. In base alle caratteristiche dei miei giocatori vado a lavorare su principi e concetti, cerchiamo sempre e comunque di giocare da dietro. Badelj ha tempi e qualità, Frendrup ha fatto una gara incredibile, Ruslan ha qualità".

Mercato?

"Siamo vigili, la società lo sa. Parlo quotidianamente con loro. Abbiamo optato per Pinamonti, mi piace molto e si può inserire perfettamente nel gruppo. Ora cerchiamo un collante tra centrocampo e attacco per sostituire Gudmundsson, bravo nell'uno contro uno. Ekhathor? Di prospettiva, è giovanissimo e dobbiamo lasciarlo lavorare. Con lo staff stiamo lavorando con tanti giovani e per il calcio è molto positivo quest'aspetto".