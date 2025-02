Grande protagonista della preziosa vittoria del Genoa a spese del Venezia nel Monday Night Match della 25esima giornata di Serie A, Caleb Ekuban ha parlato così a Sky Sport a margine della sfida di Marassi: "Ho sentito arrivare Pinamonti e so che, quando la palla gli arriva in area così, fa sempre gol. Sappiamo che abbiamo un organico dalle grandissime potenzialità. Chiunque entri in campo può dare il massimo. Oggi è andata bene e abbiamo portato a casa tre punti. Gol all'Inter? Ora ho voglia di farlo, ci proverò".