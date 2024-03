"La affronteremo con sacrificio, umiltà. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, speriamo in una giornata un po' storta per loro". Lo dice Milan Badelj, raggiunto da Sky Sport prima di Inter-Genoa: "Il Genoa è una squadra che ha conquistato la promozione, più si sta insieme e meglio va. Poi sono stati aggunti elementi che hanno aumentato il livello e questo ci ha permesso di fare risultato anche con le grandi. Se giocherò con un ricordo particolare? Oggi è il giorno, lo porto sempre con me (Astori, ndr)".