Bel colpo del Genoa di Alberto Gilardino, che quest'oggi in amichevole ha superato per 2-1 i vice campioni di Francia del Monaco. La formazione rossoblu si è imposta per 2-1 grazie alle reti di Junior Messias al 14esimo e di Aaron Martin al 58esimo; in pieno recupero arriva il gol monegasco di Illenikhena e fissa il risultato finale. Buoni segnali in vista del debutto in Coppa Italia del prossimo 9 agosto contro la Reggiana.