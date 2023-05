Qualificazione in Europa conquistata dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha ancora la possibilità matematica di agguantare la Champions. "Un momento di grande gioia - ammette l'allenatore della Dea ospite all’evento organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, presso la Cittadella dello Sport di Bergamo - ora siamo concentrati per le ultime due partite di campionato. La sicurezza di giocare un altro anno in Europa è una sensazione straordinaria. Siamo in corsa per un posto in tutti e tre i tornei continentali, dalla Champions League alla Conference, e questo ci dà grande energia per migliorare il nostro piazzamento in queste ultime due gare. Con il mondiale di mezzo è stata una stagione anomala.

L’equilibrio ha regnato sovrano e, Napoli escluso, tutti hanno faticato, anche le squadre che stanno in alto. In Serie A tutti possono perdere punti contro tutti. È un campionato molto difficile e non è un caso che tre squadre italiane siano arrivate in finale nelle coppe europee".