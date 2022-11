Gian Piero Gasperini a fine partita commenta così la sconfitta dei suoi a Dazn : "Primo gol preso abbastanza sfortunato, un cross che si poteva controllare e una deviazione ha tagliato fuori il difensore, un peccato perché il primo tempo avevamo fatto bene, siamo passati in vantaggio e avuto altre occasioni. Nel secondo tempo l'Inter è cresciuta anche se nel finale abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna a inizio stagione e nell'ultimo periodo abbiamo affrontato squadre forti, siamo usciti senza punti ma non sempre correttamente. Oggi e col Napoli poteva finire diversamente, abbiamo fatto male a Lecce, ma in mezzo abbiamo vinto alcune partite importanti ma globalmente quando ci sono prestazioni come quella di oggi si può avere fiducia per il futuro.

Il cambio modulo è stato dettato dal fatto che nel riscaldamento si è fatto male Toloi ed è entrato Palomino giocando a quattro, abbiamo fatto anche un buon primo tempo. Dobbiamo lavorare sui punti persi su situazione di vantaggio, anche col Napoli abbiamo preso gol in maniera simile con noi in vantaggio, subiamo a volte su palla inattiva, abbiamo trovato squadre forti perché Dzeko, Osimhen non hanno fatto gol solo a noi su palla inattiva, ma sicuramente abbiamo preso gol evitabili come quello di Lecce. L'Atalanta ha avuto un guppo di giocatori importanti che si è andato assottigliando, siamo a metà strada tra un rinnovamento deciso e l'andare avanti in questo modo, è una scelta della società più che dell'allenatore, io ho già esposto le mie idee, non so cosa mi chiederanno come priorità quest'anno. Io gli ho dato la mia disponibilità e indicato le vie su cui insistere insieme, io dovrò solo raggiungere gli obiettivi fissati".