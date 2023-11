Prima della sosta, il Frosinone è uscito da San Siro tra gli applausi ma con zero punti in tasca dopo una partita di alto livello poi persa con l'Inter 2-0. Un ricordo che lascia un filo di amarezza ad Eusebio Di Francesco, che ha ripensato così ai 90' di Milano: "Avremmo meritato qualcosa di più in classifica, i complimenti alla fine servono a poco. Ci sono tante cose positive di quella gara, di negativo c'è la sconfitta", le parole del tecnico dei ciociari.