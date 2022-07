Uno dei nuovi acquisti del Lecce, primo avverario dell'Inter in Serie A, è Gianluca Frabotta. Reduce da diversi guai fisici, proverà a rilanciarsi in Puglia. "Soprattutto un problema al tendine che non mi ha permesso di inserirmi come avrei voluto. I compagni andavano a mille. Sto prendendo ritmo e mi trovo bene con la squadra. Antonio Ragusa mi ha parlato bene del club e della città che ho visto poco, ma sembra meravigliosa. Intanto un paio di pasticciotti me li sono fatti".

Alla domanda su Dybala, risponde con parole di enorme stima. "Il più forte che ho visto. Un fenomeno assoluto".