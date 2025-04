Oggi centrocampista del Como, Dele Alli è stato in passato protagonista nel Tottenham e nella nazionale inglese. In occasione di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera al Meazza, il britannico è passato a trovare i suoi vecchi compagni di squadra, Eric Dier e Harry Kane, a cui ha consegnato una maglia dei lariani.