In attesa del ritorno in campo, in programma per il prossimo 2 ottobre, il portiere della Fiorentina Femminile, Katja Schroffenegger, intervenuta ai canali ufficiali del club viola, ha parlato della trasferta in casa dell'Inter, prossimo impegno. "La gara contro l'Inter dobbiamo approcciarla nello stesso modo del Sassuolo. Quindi dando il massimo per questa maglia e sputando il sangue. Può darsi che non tutto funzionerà, perché siamo a inizio stagione, all'inizio di un percorso con un nuovo staff e un nuovo mister, ma dobbiamo avere pazienza".