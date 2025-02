L'autore del primo gol viola Luca Ranieri ha parlato a caldo ai microfoni di Dazn al termine della partita: "E' stata una serata incredibile, abbiamo fatto tutti una partita pazzesca, eravam in emergenza ma abbiamo tirato fuori qualcosa di stratosferico. Complimenti a tutti, una serata da ricordare. Piano piano Kean può arrivare a trenta gol (ride, ndr), si allena alla grande, un super professionista, siamo fieri di averlo come compagno. Sognare non costa nulla, dobbiamo continuare così e ci toglieremo tante soddisfazioni".