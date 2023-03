Il rientro dalle Nazionali è tema caldo anche in casa Fiorentina, lì dove il tecnico Italiano dovrà fare opportune valutazioni in vista della sfida di sabato contro l'Inter. Come riporta La Nazione, il rientro in Italia di Nico Gonzalez è infatti previsto soltanto per venerdì e perciò l'allenatore dovrà studiare soluzioni alternative vagliando tra ciò che avrà di più pronto. In tal senso scaldano i motori Brekalo e soprattutto Sottil, candidato numero uno per una maglia da titolare contro i nerazzurri.