Rolando Mandragora è l'ultimo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare al caldo Inter-Fiorentina 2-1: "Il rigore? Pesava tanto ma l'ho calciato volentieri. Siamo dispiaciuti per l'errore arbitrale, ma sono cose che succedono. Siamo rammaricati, ci è mancato qualcosa negli ultimi metri".

Cosa vi è mancato? Vi ha messo in difficoltà il ritmo dell'Inter?

"L'Inter ha fatto un primo tempo di ottima fattura, ci è mancata qualche ripartenza e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Ci teniamo la prestazione".

Avete sofferto le palle alte.

"Dobbiamo sicuramente migliorare, ci sono stati degli errori e ci lavoreremo. Non volevamo prendere gol, ma succede. Guardiamo avanti".

Quanto è stato importante trovare spazio a livello personale?

"Noi giocatori viviamo di momenti, prima giocava chi meritava più di me dopo l'infortunio perché il mister punta molto sulla meritocrazia. Io ho lavorato aspettando il mio momento, ora sono contento per me e per la squadra. Ho vissuto le cose serenamente".