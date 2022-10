La classifica è deficitaria per la Fiorentina, che ha peggiorato il suo score di cnque punti rispetto allo scorso campionato dopo dieci giornate. Anche per colpa del pari che non può soddisfare a pieno arrivato contro il Lecce, come ammesso candidamente da Lucas Martinez Quarta a margine dell'1-1 del Via del Mare: "Sappiamo che questo non ci basta - ha detto l'argentino ai canali ufficiali del club viola -. Con l’Inter sarà difficile, ma con l’atteggiamento del secondo tempo possiamo far bene. Dobbiamo essere più cattivi, fare meglio e non prendere tutte le partite un gol”.