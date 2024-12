"Se è uno scontro diretto tra grandi? Sì, siamo una buona squadra, adesso bisogna restare in vetta. L'Inter è una grandissima squadra, speriamo di portare un buon risultato a casa". Così, a Sky Sport Moise Kean, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Franchi.

Stasera ci sarà la sfida nella sfida con Thuram, avete gli stessi gol: te lo aspettavi?

"Sì, me lo aspettavo. Questa estate ho lavorato tanto sulle cose che dovevo migliorare. Ho molta fiducia in me stesso, so che il lavoro paga sempre. Spero di poter continuare così".