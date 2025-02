"Se mi aspettavo di fare così bene alla Fiorentina? Basta crederci, io ho lavorato sodo e ho trovato una squadra, una città e una società che mi vogliono bene e questo fa tanto", ha detto Moise Kean a Sky Sport dopo la doppietta segnata questa sera all'Inter, uscita ferita dal Franchi dopo il 3-0 della squadra viola.

Messaggio per Spalletti?

"Il mister sa che lavoro sodo per far bene. Poi lui mi ha sempre dato ottimi consigli".

Qualcuno ti sta rimpiangendo?

"Non so di chi stai parlando (ride,ndr)".

Dalle parti di Torino magari?

"Mah, ora sono qua e penso a fare bene qua, anche perché qui sto bene".

