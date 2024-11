Michael Kayode, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro il Pafos in Conference League e in vista della super sfida di domenica in programma al Franchi contro l'Inter.

"È una bellissima Fiorentina come nessuno si aspettava, anche se siamo un gruppo unico e fantastico che ha sempre lavorato al massimo - le sue parole -. L'Inter? Bellissima sfida, non vediamo l'ora di giocare questa partita meravigliosa".