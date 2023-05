Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati della squadra viola in vista dell'impegno in programma domani pomeriggio sul campo del Torino di Juric. L'allenatore ha escluso dall'elenco Nico Gonzalez e Amrabat: per loro nessun problema in particolare, la scelta è dettata dalla finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì all'Olimpico contro l'Inter di Inzaghi. Ecco i convocati:

Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode.

Centrocampisti: Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Brekalo, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil.