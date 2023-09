Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Iniziamo dicendo che siamo molto felici di aver superato il preliminare, era il primo impegno importante e siamo davvero contenti di aver ribaltato il risultato, con una prestazione da squadra vera che ci consente di proseguire in Europa. Era uno dei nostri obiettivi: è stata una partita dal dispendio di energie enorme, specie in vista di una gara così difficile. Valuteremo tutto quel che c’è da valutare e cercheremo di mettere in difficoltà una squadra come l’Inter, che è una corazzata".

Come si affronta l’Inter che finora ha solo vinto?

"È una corazzata come ogni anno. Siamo in casa loro, con lo stadio sold out. Sarà una gara dal coefficiente di difficoltà enorme. Finora hanno solo vinto e mai subito reti, ma non si scopre ora. È solo la terza gara di campionato, la strada è ancora lunga, noi cercheremo di migliorare mattoncino dopo mattoncino".