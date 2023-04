Un giudizio la partita su Ikoné, Martinez e Igor. "Non è facile per i difensori contrastare questi 3 attaccanti. Li'dea eera andarli ad attaccare, nel secondo tempo, a parte gli ultimi 15' che ci siamo trincerati in area, abbiamo fatto bene. Tutti corrono per la causa e arrivano le soddisfazioni".

Ci sono margini di miglioramento? Siete in corsa su tre fronti, su cosa ha lavorato? "Noi abbiamo avuto un momento negativo in campionato perché nelle Coppe ci siamo sempre espressi bene. Da Verona è successo qualcosa, si è creato entusiasmo e fiducia. E' un periodo bellissimo. Ribadisco: abbiamo vinto una gara bellissima contro una squadra forte, forte. Faccio i complimenti ai ragazzi, tanta roba.I margini di miglioramento ci sono sempre".

Questo successo che cosa le lascia? "La differenza è che quando torni da una sosta è sempre un'incognita. Noi venivamo da un bellissimo momento e non sai cosa trovi, abbiamo mantenuto solidità. Siamo venuti a vincere contro una squadra fortissima, l'abbiamo vinta con l'episodio del corner; in passato magari l'avremmo persa. Sono 3 punti importanti, mi rende orgoglioso questa vittoria".

Ottava vittoria filata per la Fiorentina di Vincenzo Italiano , che si presenta nella sala conferenze di San Siro ovviamente soddisfatto per l'1-0 imposto all'Inter. Le parole del tecnico dei gigliati:

Deve pagare una pizza ai ragazzi... La gioia di aver vinto la prima a San Siro.

"C'è sempre una prima volta, anche se un po' un ritardo. E' una bella soddisfazione, i ragazzi verranno premiati con una cena che era già programmata: la faremo alla prima serata libera".

Grande partita di Castrovilli.

"Gli ho voluto dare questa titolarità per metterlo alla prova sotto l'aspetto della tenuta contro un avversario tosto. Sta crescendo, maturando, deve avere pazienza. Sta tornando il vero Gaetano".

La squadra aveva fuori 3 titolarissimi ma non ne ha risentito.

"Io credo che Milenkovic, Nico Gonzalez e Amabat averli freschi in Coppa Italia sarà importante. Le rotazioni servono, come dico sempre. La filosofia sta pagando, i giocatori sono tutti allineati e ci sarà bisogno di questo atteggiamento".

La squadra non l'ha capita in qualche frangente?

"La nostra difficoltà è sempre stata in campionato, nelle Coppe siamo sempre andati forte. Adesso stiamo raccogliendo, andando oltre le prestazioni. Abbiamo avuto un momento brutto, è vero, ma ho uomini che hanno voluto uscirne".

Quattro clean sheet nelle ultime cinque vittorie.

"Ci aggiungiamo il gol al 96' di Theo Hernandez a partita finita. Per me la solidità si ottiene mantenendo certi principi e con l'applicazione costante. E' cresciuta la convinzione nei ragazzi in questi due anni di lavoro".