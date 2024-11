Fiorentina-Inter "è una grande partita" e giocare contro le big serve per restare lì su". Questo il pensiero di Dodo, terzino della Viola che si prepara a sfidare i nerazzurri nel match del Franchi: "Sappiamo il nostro il livello, sarà una partita bellissima e siamo pronti: stiamo facendo un bel lavoro, giochiamo in casa ed entreremo in campo con tutta la forza per vincere", assicura a Sky Sport.

Arrivate con una consapevolezza diversa dopo i buoni risultati con le big?

"Sì. Dopo la prima parte, che è stata un po' difficile, abbiamo saputo gestore bene e con intelligenza per arrivare bene in questo momento. Siamo pronti a giocare con una mentalità e un atteggiamento diverso, entriamo in campo per vincere e spero che domenica possiamo continuare con il bel lavoro che stiamo facendo".