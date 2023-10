Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Women, torna faccia a faccia col suo passato nerazzurro: domani, infatti, le viola sfideranno l'Inter per la seconda giornata di Serie A Femminile. Parlando ai canali ufficiali viola, De La Fuente ha descritto così la prossima avversaria: "L’Inter ha cambiato tante giocatrici, 6-7 nuove tra le titolari. Hanno messo gente forte, giocheremo fuori casa e sarà un’altra insidia. Sarà difficile, come tutte. Come lo era la gara del Sassuolo. Non lo dico per dire, sono davvero partite difficili. Lo dicono anche i risultati della prima giornata di campionato”.