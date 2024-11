È Danilo Cataldi a presentarsi al fianco di Raffaele Palladino nella sala conferenze del Viola Park per presentare la sfida di domani di Conference League contro il Pafos. Durante la chiacchierata con i giornalisti presenti, il giocatore della Viola risponde anche sulla prossima sfida di Serie A in programma per domenica contro i campioni d'Italia.

Come tenere alta la concentrazione prima dell'Inter?

"Non penso ci sia quel rischio, sappiamo bene che in Europa le partite non sono mai facili. L'abbiamo scoperto anche la scorsa, contro una squadra che ha fatto una buona prova siamo usciti con zero punti. In territorio europeo non puoi dare niente per scontato. Penso di non dover insegnare niente ai giovani, Bove e Adli qualche esperienza ce l'hanno... Edo ha giocato partite importanti, Adli è stato al Milan: penso la squadra sia pronta per domani, sarà una partita fondamentale".

Come stanno andando le prove per il nuovo modulo? Dove sentite di poter arrivare?

"In questo momento c'è entusiasmo e voglia di stare insieme, di continuare. Non so dove ci porterà, ma, e ne parlavo anche col mister, sento tanto entusiasmo. E dico solo: calma. Capisco che domenica sarà importante, ma siamo solo a novembre e i campionati non si decidono adesso. Sicuramente in caso di vittoria sarebbe una bella notte per la città, ma pure perdessimo non cambierebbe niente di quanto stiamo facendo. I risultati non ci devono influenzare, ma per noi all'interno c'è bisogno di mantenere equilibrio. La squadra c'è, e compatta, ed è giusta la positività ma non ci deve mettere pressione".