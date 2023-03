A pochi giorni da Inter-Fiorentina, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli è stato protagonista di un'intervista per il format 'DAZN Talks', nel corso della quale, oltre a parlare della sua carriera e dei suoi progetti futuri, si è pronunciato anche sulla prossima avversaria dei gigliati: "Per me l’Inter è assieme al Napoli la squadra più forte del campionato, forse seconda solo al Napoli. Ha giocatori molto forti individualmente, sono forti, dovremo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione sabato". Nerazzurro è anche uno dei suoi giocatori di riferimento: "I miei idoli sono Ronaldinho e Kakà, per il mio ruolo dico Nicolò Barella".