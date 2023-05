Match winner di Inter-Fiorentina dello scorso 1° aprile, Giacomo Bonaventura si è proiettato con la mente alla finalissima di Coppa Italia di Roma che tra una settimana esatta metterà di fronte i viola proprio ai nerazzurri: "Penso che l'Inter sia una squadra forte, con una rosa di livello assoluto, tra chi gioca e chi va in panchina - le parole del centrocampista viola in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League -. E' una squadra sicuramente più forte di noi, quando sarà il momento prepareremo la gara al meglio per metterla in difficoltà.

In campionato abbiamo giocato due volte, li conosciamo, ma ora siamo concentrati sul Basilea che è la gara più importante della stagione".