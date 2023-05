Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato ai microfoni di CBS Sports in vista della sfida di stasera, finalissima di Coppa Italia contro l'Inter: "Se vivi Firenze lo puoi capire: questa gente ha aspettato tanto tempo per tornare su questi palcoscenici e siamo molto orgogliosi di quanto fatto. Adesso proveremo a vincere entrambe le coppe, è possibile".

Sull'Inter: "Sono in finale di Champions, questo ti fa capire la qualità della loro squadra - ha ammesso il marocchino -. Noi dobbiamo però dare tutto, così potremo provare a batterli. Partiamo sfavoriti, ma non è una partita scritta. Dobbiamo giocare come sappiamo, da squadra, ognuno deve aiutare il gruppo. Crediamo nella vittoria, io credo nella vittoria, nonostante il grande rispetto per l'Inter", ha concluso.