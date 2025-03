Julián Carranza, attaccante del Feyenoord, guarda con ottimismo alle prime settimane sotto la guida del suo nuovo allenatore Robin van Persie. L'attaccante argentino, intervistato da RTV Rijnmond, sta notando progressi in allenamento ed è particolarmente entusiasta di lavorare con l'ex attaccante del Manchester United: "Penso che ci stiamo allenando bene. In difesa e in attacco. Ci piace allenarci, ne parliamo anche nello spogliatoio. Vogliamo alzare il livello della squadra".

Per lui è particolarmente prezioso il fatto che il suo nuovo allenatore sia stato lui stesso un attaccante. "Sono molto contento di Van Persie come allenatore. Col tempo potremo parlare di più dei dettagli, come il posizionamento. Come muoversi dentro e fuori dall'area di rigore. Per ora sono già molto contento di lui, stiamo lavorando su quella perfezione. Andrà sempre meglio".