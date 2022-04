La Roma di José Mourinho avrà un nutrito seguito di tifosi che la inciteranno sugli spalti di San Siro. Sono infatti 4.105 i biglietti venduti per il settore ospiti di San Siro. Entusiasmo che avrà i suoi riflessi anche giovedì in Inghilterra nell'andata della doppia sfida contro il Leicester per la semifinale di Conference League.